بالصور.. حريق ضخم يلتهم محال تجارية في البصرة

2020/06/20 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أندلع حريق ضخم في بعض المحال التجارية الخاصة ببيع في الملابس والهدايا في منطقة الخورة بالبصرة.وقال مراسل “يس عراق” إن “حريقا نشب في بعض المحال الخاصة ببيع الملابس والورود والهدايا في منطقة الخورة وفرق الدفاع المدني تخمد الحريق بمتابعة مدير الدفاع المدني العميد تحسين علي ساري الذي طالب كافة اصحاب المحال […]

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