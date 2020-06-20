إخماد حريق داخل مستشفى مخصص لحجر المصابين بكورونا في بغداد

2020/06/20 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حريق اندلع داخل غرف الحجر في مستشفى الفرات غربي العاصمة بغداد، والمخصص لحجر وعزل المصابين بفايروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى عدم حدوث إصابات بشرية.

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