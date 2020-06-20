روسيا تستبدل أقمارها القديمة

2020/06/20 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد قرروا استبدال بعض الأقمار القديمة في منظومة “غلوناس” الملاحية بأخرى أحدث منها.وقال المصدر: إن أول مهمة سيتولاها الخبراء الروس هي تشغيل قمر احتياطي بدلا عن قمر Glonass-M الذي خرج عن الخدمة في منظومة “غلوناس” مؤخرا.وأضاف “سيتم استبدال […]

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