وزير الثقافة يكشف عن مشروع قيد التنفيذ لاعادة اعمار الحدباء

2020/06/20 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفَ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، السبت، عن إعداد ثلاث دراسات لترشيق الهياكل الادارية في وزارة الثقافة، وفي وقت أكد فيه السعي الى اعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء، أشار الى المضي بخطة إدراج مواقع عراقية جديدة لتنضم إلى لائحة التراث العالمي.وقال ناظم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ثلاث دراسات أعدت لترشيق […]

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