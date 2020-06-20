صحيفة: الكاظمي يسعى لبناء كتلة لإزاحة العبادي ومزاحمة سائرون

2020/06/20 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، السبت، عن توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتشكيل كتلة سياسية للحصول على الولاية الثانية وازاحة كتلة النصر برئاسة حيدر العبادي المشتتة والتي لم تتمكن من تحقيق اي تقدم سياسي، مبينا ان تراجع دور التيار الصدري سيمنحه فرصه للعب دور في مساحة تحالف سائرون .وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت […]

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