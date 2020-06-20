سلطة الطيران العراقي ترهن استنئاف الرحلات الجوية بشرط واحد

2020/06/20 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، أن عودة الطيران المدني مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان للوكالة الرسمية، إن “عودة الطيران المدني مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة ،وهي من تقرر فتح الأجواء العراقية ،أو تمديد تعليق هذه الرحلات”.[…]

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