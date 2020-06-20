صحة صلاح الدين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/20 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إنه تم تشخيص 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين، مبينا ان الاصابات موزعة كما يلي: الدجيل/ 14، الشرقاط/

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