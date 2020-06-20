تركيا واستعادة الحلم الأمبراطوري القديم! - فهد المضحكي

2020/06/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي في كتابه «إسلام» أردوغان الصادر من دار الهلال يناير 2020 يتحدث الكاتب سعيد شعيب عن المشاهد المعبرة التي تؤكد أن أردوغان يؤمن ومعه الإسلاميون في تركيا بحتمية استعادة أمجاد الحلم الأمبراطوري الاستعماري العثماني القديم، فهذا واجب ديني، فمشروعهم «الإخواني» وهو أسلمة تركيا واستعادة الأمبراطورية العثمانية.ربما هذا يفسر لماذا رفض أردوغان الاعتراف بمجازر العثمانيين ضد الأرمن وغيرها من الأقليات، فه ......





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