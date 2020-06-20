السيد الكاظمي وسلطة الحكم والخيارات المطروحة - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن السيد الكاظمي تسلم نظام حكم استمر سبعة عشر عاماً كان يقوم على المحاصصة الطائفية والتوافقية في طبيعة نظام الحكم الذي أفرز تراكمات من السلبيات كالفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية واستطاعت أنظمة الحكم المتعاقبة أن تنشأ وتتكيف حسب مصالحها كتلة تحتية وفوقية وفق أيديولوجيتها وطبيعتها كالاقتصاد والسياسة والجيش والأمن الداخلي والتربية والتعليم وسلطة حكم وغيرها وتتكيف مع طبيعة الحكم الذي أفرز اقتصاد ر ......





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