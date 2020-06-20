شوارع استيطانية جديدة ومكعبات اسمنتية على مداخل القرى تمهيدا لتنفيذ مخططات الضم - مديحه الأعرج

2020/06/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 13/6/2020-19/6/2020إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانانتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة تسمين المستوطنات وتبييض البؤر الاستيطانية والتوسع في بناء الوحدات السكنية فيها الى مرحلة تعزيز السيطرة على مجالها الحيوي وإقامة البنى التحتية والربط بمخطط الضم ، الذي ينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي البدء بتنفيذه مطلع تموز القادم .



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