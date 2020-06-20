فقاعات الصابون لتلقيح الأشجار عوضا عن النحل

2020/06/20 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ذكرت مجلة “آي ساينس”، أن طائرات مسيرة تطلق فقاعات صابون قد تستخدم في تلقيح أشجار مثمرة مهددة بسبب التراجع غير المسبوق في عدد النحل.وعمل إيجيرو مياكو معد الدراسة ذات الصدد والأستاذ في معهد “جابان أدفانسد إنستيتوت أوف ساينس” منذ سنوات على روبوتات التلقيح، إلا أن هذه الأخيرة كانت تسحق الزهور، […]

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