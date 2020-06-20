اعتقالات ومداهمات في الضفة وإصابة طفل فلسطيني في بيت لحم

2020/06/20 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال، اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة والقدس، فيما أصيب طفل فلسطيني باعتدء المستوطنين عليه في بيت لحم.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة عرابة خلال توجهه إلى مدينة رام الله صباحًا.ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شابًا لم […]

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