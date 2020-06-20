وزير الخارجية: أولوياتنا ستكون إعادة العراق إلى مكانته التي يستحقها بين أمم العالم

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن وزارته تسعى لإعادة العراق إلى مكانته التي يستحقها بين أمم العالم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حسين استقبل وفدا من تيار الحكمة الوطني لتقديم التهنئة بمناسبة تسنمه منصب وزير الخارجية العراقية"، مبينا أن "الوفد أعرب عن تطلعهم للمزيد من النجاح في مجال الانفتاح على العالم، وإبرام علاقات متوازنة؛ لتحقيق مصالح الشعب العراقي".

واضاف البيان أن "فؤاد حسين أكد أن أولويات الوزارة ستكون إعادة العراق إلى مكانته التي يستحقها بين أمم العالم".

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بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت، إلى البدء بإعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بعد تأهيلها ومحو آثار اللجوء.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجوء والنزوح يمثلان ازمة خانقة خلفت معضلات اجتماعية ود

بغداد اليوم-متابعة

نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت (20 حزيران 2020) عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل في ناحية يثرب جنوب سامراء، في محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان، ان "قوة مشتركة من اللواء 41 و

بغداد اليوم_خاص

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا اقتصاديا من أجل ايقاف انتهاكاتها المتكررة على الاراضي العراقية.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عمليات القصف التركي

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