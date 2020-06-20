ميسان تسجل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ميسان، السبت (20 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة لرجل مصاب بفيروس ...





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