بيكيه يهاجم التحكيم ويؤكد: من الصعب على برشلونة الفوز بالليغا

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، صعوبة فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد السقوط أمام إشبيلية.

وفقد نادي برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بالتعادل أمام إشبيلية سلبيًا بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن فعاليات الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وقدم إشبيلية هدية ثمينة لريال مدريد ليقتنص الصدارة، الذي ينتظره مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد مساء الأحد على ملعب أنويتا.، حيث ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 65 في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، الذي حصل على فرصة ذهبية لمعادلة برشلونة وتصدر جدول الترتيب، حيث أن المواجهات المباشرة في صالح النادي الملكي.

وقال بيكيه عقب نهاية المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": “ أرى أنه من الصعب للغاية الفوز بالدوري، لأن الأمر لا يعتمد علينا".

وأضاف : " سيكون من الصعب على ريال مدريد أن يخسر نقاطًا"، وفسرت الصحيفة ذلك الأمر بما حدث من تقنية الفيديو التي احتسبت هدف كريم بنزيما ضد إيبار ثم ألغت هدف لفالنسيا في شباك الفريق الملكي عن طريق رودريجو مورينو".

وواصل حديثه: "مباراتنا ضد إشبيلية كانت تنافسية للغاية، لدينا شعور بأننا فقدنا نقطتين لأننا كنا أفضل منهم".

وأختتم: "إشبيلية فريق مميز وهم يحتلون المركز الثالث في الجدول، لقد أهدرنا فرص خلال المباراة، التعادل تسبب في أن مصيرنا لا يعتمد على أنفسنا".

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