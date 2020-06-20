جولة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي..ثلاث دول في قائمة الزيارة

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء جولة خارجية، هي الأولى من نوعها منذ تسلّمه منصبه....

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