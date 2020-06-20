وفيات كورونا ترتفع إلى 90 والإصابات تجتاز عتبة جديدة في كوردستان

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصدر السليمانية عدد الإصابات والوفيات بواقع 2,222 إصابة و75 وفاة، بينما تأتي أربيل في المرتبة الثانية بـ834 إصابة و13 حالة وفاة

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