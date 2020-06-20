شو المواد المفقودة ببرادك؟ شو المواد المفقودة ببيتك؟

2020/06/20 | 10:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منازل السوريين..تُفتقد الكثير من المواد ويزيد يوماً بعد يوم غيابها

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