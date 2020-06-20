مصرف الرافدين: شمول الموظفين بالتقديم على السلف الكترونيا حتى في أيام العطل

2020/06/20 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصرف الرافدين ان التقديم على سلف الموظفين الكترونيا مستمر حتى في أيام الجمعة والسبت والعطل .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , انه بإمكان الموظفين التقديم على السلف عبر المنصة الالكترونية وعن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans حتى في أيام العطل ومن خلال الموبايل وفي اي مكان يتواجد فيه المواطن” .واشار

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