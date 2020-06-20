الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل جنوب سامراء

2020/06/20 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل في ناحية يثرب جنوب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة مشتركة من اللواء ٤١ و مغاوير قيادة عمليات سامراء نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية يثرب جنوب

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