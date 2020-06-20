2020/06/20 | 10:51 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني: فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 10:51.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).