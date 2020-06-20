بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا اندلع بمستشفى الفرات في بغداد

2020/06/20 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم السبت، اخماد حريق في مستشفى الفرات للحجر الصحي في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فجر هذا اليوم السبت الموافق العشرين من حزيران تمكنت خمسة فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني من التعامل والسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل غرف الحجر في […]

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