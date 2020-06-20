الثقافة تضع دراسة لادراج مواقع عراقية جديدة في لائحة التراث العالمي

2020/06/20 | 10:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم السبت، وضع دراسة وقواعد لادراج 12 موقعاً في لائحة التراث العالمي.وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ان "الوزارة تمضي بخطة إدراج مواقع عراقية جديدة لتنضم إلى لائحة التراث العالمي.واوضح ناظم، ان "العمل لايزال جاريا لادراج 12 موقعاً في لائحة التراث العالمي رغم وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه بعض الملفات كونها تحتاج الى بعض المتطلبات والعوامل التي تفتقر لها عدد من المواقع".واضاف، ان "الوزارة وضعت دراسة لتلك المواقع وقواعد جديدة لادراجها في اللائحة".واشار ناظم الى ان "تلك المواقع تضم: (بحر النجف ومقبرة وادي السلام وشاطئ دجلة القديم وشارع الرشيد ومدينة نفر الدينية ومدينة واسط الاسلامية والنمرود في نينوى وبوابة العمادية الاسلامية في دهوك وقلعة كركوك ومئذنة عنة وطريق الحج القديم الذي يربط بين الكوفة والديار المقدسة).

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