100 مليون دينار تنقل لاعباً من الطلبة الى الشرطة

2020/06/20 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انهى نادي الشرطة، إجراءات ضم اللاعب علي مهدي من صفوف نادي الطلبة في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة أكمل إجراءات ضم اللاعب علي مهدي قادماً من نادي الطلبة ليمثل القيثارة في الموسم المقبل”.وأضاف ان “الإدارة اتفقت مع اللاعب على جميع بنود العقد ودفعت […]

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