صور من دهوك.. السكان يشاهدون الجنود الأتراك والقصف يمنع المزارعين من عملهم

2020/06/20 | 11:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى سكان قرى حدودية شمال دهوك في اقليم كرودستان، السبت، إمتعاضهم واستيائهم من القصف التركي الجوي والمدفعي لمحيط قراهم والذي ادى الى عزوف المواطنين عن الذهاب لمزارعهم خوفاً من القصف.

وقال حسين كولي من أهالي قرية كشاني الحدودية لوكالة شفق نيوز، إن "جنوداً اتراك شوهدوا بالقرب من القرية في مرتفعات ديزة وتل عرا وكراشي وبيتالي دون معرفة إن كانت هذه القوات ستتمركز في محيط قريته ام لا".

وأضاف أن "القصف الأخير أحدث هلعاً وخوفاً لدى مواطني القرى الحدودية"، محذرا من أن "استمرار القصف بالشكل الحالي سيؤدي إلى إخلاء هذه القرى من ساكنيها وترك المزارع ومشاريع الثروة الحيوانية في تلك المناطق، ما يؤدي إلى الإضرار بالقطاع الزراعي نظراً لكثرة عدد المزارع ومشاريع تربية الحيوانات".

يذكر أن القصف التركي الجوي والمدفعي الذي يستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني على المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان ادى الى وقوع ضحايا بين المدنيين من اهالي القرى الحدودية، إضافة الى خسائر مادية بمزارع وممتلكات المواطنين.

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