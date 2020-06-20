وزير الخارجية التركي : بعض الدول تستغل حزب العمال للسيطرة على شمال العراق

2020/06/20 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن السليمانية خاضعة لتأثير ونفوذ حزب العمال الكوردستاني، فيما تضغط عدة دول غربية على “إدارة شمال العراق” لكي تدعم الحزب، فيما تحذر تركيا من مغبة ذلك.وتحدث مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع … Readmore

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