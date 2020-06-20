صحة الكرخ تصدر بياناً شديد اللهجة تحذر فيه المتطاولين على منتسبي دائرتها

2020/06/20 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، من التطاول على منتسبي دائرته، أو أي من مؤسساتها.وقال الحجامي، في بيان إن “ابناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف الواحد تلو الاخر ويأتي من كانوا بالأمس يعدون من سقط المتاع يتطاولون، عليهم … Readmore

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