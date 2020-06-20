إيغي أزاليا مُثيرة بملابس ضيقة 2020

2020/06/20 | 11:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت المغنية الأسترالية “إيغي أزاليا” شائعات ولادتها بمولودها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” الأسبوع الماضي.وفي يوم الأربعاء، استعرضت الأم الجديدة لياقتها ورشاقتها البدنية مُرتدية مجموعة مختلفة من الملابس الرياضية الضيقة للعلامة التجارية Fashion Nova.وبدت “أزاليا” (30 عامًا) غاية في الجمال والإثارة مُرتدية حمالة صدر رياضية وليغينغ باللون العنابي، بينما أسدلت خصلات شعرها الأشقر

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