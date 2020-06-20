امانة بغداد: اكساء اكثر من 3 ملايين متر مربع خلال المدة الماضية

2020/06/20 | 11:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن اكساء 3 ملايين و 700 الف متر مربع خلال المدة الماضية في العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “حصيلة ما تم اكساءه من شوارع ومحلات سكنية خلال سنة 2019 ومطلع سنة 2020 والتي توفرت لها التخصيصات المالية بلغ 3 ملايين و 700 الف متر مربع من

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