النفط العالمي يغلق على إرتفاع ونفط العراق يتجاوز الـ46 دولاراً

2020/06/20 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أغلقت أسعار النفط العالمية اليوم السبت على ارتفاع خلال تداولات البورصة حيث شهدت عدم استقرار البيانات بفعل إستمرار إنتشار فيروس كورونا قابلته جهود متواصلة للتخفيضات التي قامت بها منظمة اوبك+.وجاءت المكاسب المتحققة بعد تعهد العراق وقازاخستان خلال إجتماع للجنة التابعة لأوبك بلس يوم الخميس الماضي أثرت على تحسين التزاماتها بخفض إمدادات […]

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