تمثال .. للسخرية

2020/06/20 | 11:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إزالة تمثال للجنرال قاسم سليماني من مسقط رأسه بسبب السخرية على تصميمه

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