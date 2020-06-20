تعثر الإصلاح الاقتصادي الحكومي ينذر بـ”كارثة” تعصف بالعراق.. ارتفاع الديون والدينار العراقي على شفا الانهيار

2020/06/20 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذّر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من خطورة تفاقم ديون العراق بسبب الاقتراض الداخلي والخارجي، لتمويل رواتب الموظفين، جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد بسبب انهيار أسعار النفط عالميا، مؤكدين أن الحل هو أن تعظم إيراداتها وترشيق الانفاق للسيطرة على الوضع المالي والحفاظ على الدينار العراقي من الانهيار.خطورة نقص الاحتياطي وقال […]

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