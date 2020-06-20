سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بكين قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان

2020/06/20 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الصينية عن بيانات المادة الوراثية “دي إن إيه” الخاص بتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في العاصمة بكين.وأكد المركز الوطني الصيني لبيانات علم الاحياء الدقيقة ومكافحة الامراض، تسليم منظمة الصحة العالمية بيانات تسلسل المادة الوراثية للفيروس “الجينوم”، … Readmore

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