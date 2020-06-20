مدافع اسود الرافدين “مهاوي” يعتذر للجماهر بعد ظهوره في حفل زفاف

2020/06/20 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء مهاوي، للجماهير العراقية بعد ظهوره في مقطع فيديو لحفل صاخب في بغداد.وقال مهاوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى “اود ان أقدم اعتذاري الشديد لظهوري في مقطع فيديو بحفل زفاف زميلي ضرغام إسماعيل يوم أمس”.وأضاف ان “هذا التصرف كان عفوياً ولم نكن نقصد من

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