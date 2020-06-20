نجم امريكي متهم باغتصاب ثلاث نساء قسرًا

2020/06/20 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه النجم الأمريكي “داني ماسترسون”، الذي عرف بدوره في مسلسل That ’70s Show، ثلاث تهم بالاغتصاب لحوادث منفصلة بين عامي 2001 و2003.وأعلن المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس “جاكي لاسي” أن “داني ماسترسون” اتهم باغتصاب ثلاثة نساء قسرًا في حوادث منفصلة، إحداهن امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في شهر يناير وديسمبر من عام

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