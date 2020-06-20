39 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

2020/06/20 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت الكيلة قبيل ظهر اليوم بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تفوح بمحافظة الخليل، بعد ساعات من الإعلان عن تسجيل 18 إصابة في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس.وعاد فيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، […]

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