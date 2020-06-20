فنانة عربية تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين: الصديق الغالي(صورة)

2020/06/20 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت الفنانة المغربية ليلى غفران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة تجمعها بابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: “مع الصديق الغالي، من أرض العراق أغلى الناس أرض بنتي نغم، ابن أخ الرئيس الراحل صدام حسين”، حيث تفاعل معها متابعوها.View this post on Instagram […]

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