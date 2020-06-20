الصحة العامة: خطة لرفع أعداد الفحوصات وزيادة السعة السريرية

2020/06/20 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الصحة العامة خطة لرفع أعداد الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا وزيادة السعة السريرية في المستشفيات.

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