امانة بغداد : اكساء اكثر من 3 ملايين متر مربع

2020/06/20 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، إكساء أكثر من 3 ملايين متر مربع خلال المدة الماضية.

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