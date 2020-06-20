مجلس الشعب و«التسويق» لثقافة العنف - امال قرامي

2020/06/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي بين المجالس السابقة وهذا المجلس، من حيث مستوى التسيير والأداء واحترام القانون والسلوك والخطابات وأشكال الحضور، والممارسات وغيرها إضافة إلى استجلاء الديناميكيّة الجديدة.



ولعّل أهمّ ما يسترعي انتباه المتابع لأغلب هذه الجلسات ارتفاع منسوب العنف حتى صار الانطباع العامّ لدى الجمهور أنّ ما يجري لا يمتّ بصلة للفعل السياسيّ، وهو أمر يستوجب مقاطعة الجلسات «السامّة» حماية للنفس من الشحنات السلبية وا ......





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