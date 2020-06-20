لماذا لا نتحمل شتم مقدساتنا؟ - الفضل شلق

2020/06/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق يكفي أن يشتم أحدهم من طائفة أخرى، أو مذهب مغاير، مقدساتنا حتى نظهر اهتياجنا.



ربما وصلت بنا الإثارة حد استخدام العنف.



نعتقد أن الآخر المغاير لنا عليه أن يحترم مقدساتنا، أو على الأقل أن لا يبدي عدم احترامه.



في الأمر موقف منطقي خاطىء وآخر أخلاقي خاطئ.لو كان الآخر يحترم مقدساتنا احتراماً حقيقيا لكان عليه أن ينضم الى مذهبنا أو الى ديننا.



لكنه مختلف في معتقده، مغاير في ايمانه، طبيعي أن يتعلق بمق ......





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