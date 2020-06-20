يخسر اليسار كثيرًا، لكن في بعض الأحيان، نفوز - ليزا فيذرستون

2020/06/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليزا_فيذرستون | ترجمة سيرين حامد/نقلته للعربيّة –سيرين حامد؛ ترجمة خاصّة بـ "الاتحاد" إنها فترة مظلمة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، لكن الأسبوعين الماضيين منحونا بعضًا من الأمل.



تتعهد المدن بتحويل الأموال من الشرطة إلى الخدمات العامة، تأديب وفصل ضباط الشرطة العنيفين، بالإضافة إلى موجة من الانتصارات اليساريّة في الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي.



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