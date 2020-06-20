وفاة أحد الكوادر الصحية في ذي قار بعد إصابته بكورونا

2020/06/20 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي، السبت (20 حزيران 2020) بوفاة أحد الكوادر الصحية في محافظة ذي قار بعد إصابته بفيروس ...





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