الحكيم يدعو لاعادة النازحين لديارهم بعد تأهيلها

2020/06/20 | 11:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، للبدء بإعادة اللاجئين والنازحين الى ديارهم بعد تأهيلها.

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