"الإرهابي البريء" أمام القضاء الفاسد .. !

2020/06/20 | 11:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ سليم الحسني

عودة رافع العيساوي الى العراق، أثارت القلق في الوسط الشيعي، وهو قلق مشروع لأن هروب العيساوي كان على خلفية إدانته بالإرهاب.

يزداد القلق الى درجة الخوف، عندما يكون رئيس الجمهورية برهم صالح هو صاحب المبادرة وتمهيد سبل عودته.



فالقضية قضائية صرفة وخارج صلاحيات رئيس الجمهورية.

بحسب ...

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