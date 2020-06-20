وصول الطائرة العسكرية الى تركيا لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق

2020/06/20 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن وصول جثمان قائد عمليات بغداد السابق الى تركيا.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى ان “الطائرة العسكرية العراقية والتي وجه بإرسالها القائد العام للقوات المسلحة تصل إلى تركيا لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي الى العاصمة بغداد”.

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