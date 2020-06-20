حجب الموقع الألكتروني لحزب العمال الكوردستاني

2020/06/20 | 12:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بحجب الموقع الألكتروني لحزب العمال الكوردستاني من على الشبكة العنكوبتية.

وقالت مصادر مقربة من الحزب لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع الألكتروني لحزب العمال الكوردستاني على شبكة الانترنت تعرض للحجب منذ فجر اليوم السبت، ومازال مستمرا".

يذكر أن قصف تركيا "جويا ومدفعيا" استهدف خلال الايام القليلة الماضية ، مواقع لحزب العمال الكوردستاني على المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان.

واسفر هذا القصف عن وقوع ضحايا بين المدنيين من اهالي القرى الحدودية، إضافة الى خسائر مادية بمزارع وممتلكات المواطنين.

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