سلطة الطيران المدني: استئناف رحلاتنا مرتبطة بتعليمات خلية الأزمة

2020/06/20 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، تأكيدها على أن عودة الطيران المدني مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة، وهي من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، بشأن الطيران الداخلي إن “المطارات في العراق والعاملين فيها إضافة إلى جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني، […]

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