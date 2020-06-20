التربية تدرس تعليق امتحانات الثالث المتوسط واعتماد درجة نصف السنة

2020/06/20 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، اليوم السبت، عن مقترح يجري دراسته حالياً بتعليق امتحانات الثالث المتوسط واعتماد درجات نصف السنة بالنسبة للطلبة الناجحين وإجراء امتحان نهائي للمكملين والراسبين وذلك جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.ونقل مصدر مسؤول بالوزارة، إن “عددا من مديريات تربيات بغداد قدمت مقترحاً يهدف الى تعليق الامتحانات الخاصة بمرحلة الثالث […]

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