فيديو- بسبب قصفٍ تركي.. احتراق 60 هكتاراً من حقول القمح بريف “حلب” الشمالي

2020/06/20 | 12:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت #القوات_التركية، أمس الجمعة، مناطق عدة في محيط بلدة “تل رفعت” وقرى جنوبي #عفرين الخارجة عن سيطرة فصائل «الجيش الوطني» الموالي لـ #تركيا، بريف #حلب الشمالي، ما أدى لاندلاع حرائق، أتلفت نحو 60 هكتاراً من…

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